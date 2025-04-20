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Сегодня, 15:33

«Факел» — «Ростов»: Ятимов потерял сознание после стыка с Юрагновым

Сергей Ярошенко
Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов потерял сознание во время матча с «Факелом».
Фото Скриншот трансляции.
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Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов потерял сознание во время матча 25-го тура с «Факелом».

На 59-й минуте матча Ятимов столкнулся с футболистом «Факела» Игорем Юргановым и потерял сознание после падения на поле.

Футболисты «Ростова» оперативно оказали первую помощь голкиперу, придержав голову, чтобы у того не запал язык. После этого к игроку прибежала медицинская бригада. Футболиста унесли с поля в сознании на носилках. На данный момент Ятимов находится в больнице.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Ростов

2
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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