«Факел» — «Ростов»: за фол на Глебове не назначен пенальти

На 75-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (1:1) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В том моменте в штрафной площади воронежской команды ее полузащитник Ираклий Квеквескири ударил левой ногой капитана гостей Данила Глебова по левой ноге. Ростовчанин упал в такт — у судьи были основания наказать Квеквескири за этот фол.

Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».

Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».

Видеоассистенты Иван Сиденков и Илья Елеференко провели проверку и не нашли оснований для вмешательства в действия Шадыханова. Они это сделали в конце матча, когда уже футболист ростовской команды сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой.