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Сегодня, 17:45

«Факел» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» встретится с «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Факел» сыграет с «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт match.tv (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до игры.

Основные события игры «Факел» — «Рубин» будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

После 9 туров «Факел» с 5 очками располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 11 очками идет на восьмом месте.

В августе «Рубин» победил «Факел» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)

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