Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

«Факел» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 27 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Факел» сыграет с «Рубином» в 10-м туре РПЛ в пятницу, 27 сентября. Матч состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Рубин» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире видеотрансляцию можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.30 мск.

По итогам 9-ти туров РПЛ воронежский клуб набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 11-ю баллами идет на восьмой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
UWW смягчил критерии допуска борцов из России до международных соревнований
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Sport24: московское «Динамо» летом отказалось от подписания Эрмосо
Пьянич: «Последние два месяца я работал с частным тренером, так что я в хорошей форме»
Пьянич — официально в ЦСКА! Снялся в видео с конем и извинился за слова против России
Корнеев: «Пьянич — топ-уровень для ЦСКА и РПЛ»
Сухой обслужит матч «Краснодар» — «Зенит» в 10-м туре РПЛ
Безбородов назначен на матч «Локомотив» — «Спартак» в 10-м туре РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя