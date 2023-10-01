«Факел» в Воронеже на своем поле сыграет против «Сочи» в матче десятого тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 1 октября. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Факел» — «Сочи» можно будет на телеканалах «Матч ТВ» (с 13.45) и «Матч Премьер» (с 13.55).

Ключевые события игры РПЛ доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Факел» тренера Сергея Ташуева располагается на 16-й строчке с пятью баллами в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» занимает 15-е место с шестью очками.

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