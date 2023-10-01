«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд

«Факел» и «Сочи» объявили стартовые составы команд перед матчем 10-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Воронеже и начнется в 14.00 мск.

«Факел»: Беленов, Черов, Мендель, Божин, Мастерной, Квеквескири (капитан), Якимов, Магаль, Альшин, Аппаев, Марков.

Запасные: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Кудряшов, Поярков, Яколиш, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Максимов, Долгов.

«Сочи»: Заболотный, Алвес, Юрганов, Литвинов, Макарчук, Нобоа (капитан), Батырев, Заика, Мигель, Мелкадзе, Крамарич.

Запасные: Гойло, Кашинцев, Маргасов, Мещанинов, Миладинович, Соломон, Ангбан, Бурмистров, Аносов, Юсупов, Игнатьев, Джорджевич.