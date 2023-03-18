Сегодня, 15:24
«Факел» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.
«Факел»: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Марков, Гонгадзе.
Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Акбашев, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Кравцов, Мелкадзе.
Запасные: Заболотный, Адамов, Заика, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Шипунов, Батырев, Жоаозиньо, Сарвели.
Матч «Факел» — «Сочи» состоится в субботу, 18 марта и начнется в 16.30 (мск).