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Сегодня, 15:24

«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Факел» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

«Факел»: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Марков, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Акбашев, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Кравцов, Мелкадзе.

Запасные: Заболотный, Адамов, Заика, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Шипунов, Батырев, Жоаозиньо, Сарвели.

Матч «Факел» — «Сочи» состоится в субботу, 18 марта и начнется в 16.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Сочи

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