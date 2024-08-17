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Сегодня, 17:30

«Факел» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» и «Спартак» встретятся в 5-м туре РПЛ в Москве
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Факел» и «Спартак» встретятся в матче 5-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 18 августа. Игра изначально должна была пройти в Воронеже, но была перенесена в Москву и пройдет на «Лукойл Арене». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Игру «Спартак» — «Факел» покажет телеканал «Матч Премьер» (по подписке). Трансляция начнется за 10 минут до встречи и также будет доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Факел

«Спартак» набрал 7 очков в четырех турах чемпионата России. У «Факела» — одно очко после ничьей и трех поражений.

В предыдущем сезоне матчи соперников в Воронеже и Москве завершились победами «Факела» со счетом 2:0.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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