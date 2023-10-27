«Факел» сыграет со «Спартаком» в матче 13-го тура чемпионата России 28 октября, в субботу. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется трансляция в 13.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Красно-белые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 20 очков. Воронежская команда располагается на 13-й строчке с 12 баллами.

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