«Факел» стал единственной командой РПЛ, обратившейся в ЭСК по итогам 16-го тура

«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Воронежский клуб попросил разобрать эпизод с неназначенным в ворота «Динамо» пенальти за игру рукой защитником москвичей Роберто Фернандесом на 45-й минуте встречи.

«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.

«Факел» 1 декабря отправится в гости к махачкалинскому «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ.