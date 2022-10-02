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Сегодня, 15:56

«Факел» дома сыграл вничью с «Торпедо»

Карен Саркисян
Корреспондент

«Факел» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Воронеже.

В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Сергей Божин и нападающий Хызыр Аппаев. У гостей голы на счету защитника Игоря Смольникова и нападающего Игоря Лебеденко.

На 83-й минуте игры красную карточку получил защитник автозаводцев Стефан Шапич.

Таким образом, «Факел» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с пятью баллами остался на последней, 16-й позиции.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:2
Торпедо М
Игорь Лебеденко
Игорь Смольников
Сергей Божин
Хызыр Аппаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
5
12
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