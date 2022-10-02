«Факел» — «Торпедо»: во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 2 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Факел» на своем поле примет «Торпедо». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в прошлом сезоне, когда играли в первой лиге. Тогда москвичи один раз обыграли соперника (1:0), а другой матч завершился результативной ничьей (2:2).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Факел» — «Торпедо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».