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Сегодня, 13:30

«Факел» — «Торпедо»: команды объявили составы на матч

«Факел» и «Торпедо» объявили составы на матч 11-го тура РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

«Факел» и «Торпедо» объявили составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 14.00 по московскому времени. Игра пройдет в Воронеже.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Роганович, Шапич, Енин, Эркинов, Савич, Лебеденко, Караев.

После 10 туров РПЛ «Факел» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с четырьмя баллами располагается на последней, 16-й позиции.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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