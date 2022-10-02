«Факел» и «Торпедо» объявили составы на матч 11-го тура РПЛ

«Факел» и «Торпедо» объявили составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 14.00 по московскому времени. Игра пройдет в Воронеже.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Роганович, Шапич, Енин, Эркинов, Савич, Лебеденко, Караев.

После 10 туров РПЛ «Факел» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с четырьмя баллами располагается на последней, 16-й позиции.