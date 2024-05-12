«Факел» сыграет с «Уралом» в 28-го туре чемпионата России в воскресенье, 12 мая. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Урал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Воронежский клуб набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Екатеринбурга с 28-ю баллами располагается на 13-й строчке премьер-лиги.

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