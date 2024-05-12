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Сегодня, 16:17

«Факел» — «Урал»: стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Факел» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Доровских, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Магаль, Поярков, Багамаев, Моцпан, Селе, Багателия, Максимов.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

Запасные: Мамин, Филипенко, Бевеев, Газинский, Аюпов, Кики, Бочеров, Ионов, Бикфалви, Влут, Гильерме Шеттине, Концевой.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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