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16 мая, 22:29

«Факел» успешно прошел проверку Контрольно-счетной палатой Воронежской области

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Факел» успешно прошел проверку Контрольно-счетной палатой (КСП) Воронежской области, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, палата постановила, что нарушений нет, а денежные средства используются по назначению и в рамках закона.

Также «Факел» одним из первых получит лицензию РФС-1, клуб уже получил одобрение РФС по финансовому блоку работы — воронежцы соответствуют стандартам лиги по этому критерию.

1 мая «Факел» назначил нового главного тренера команды — Вадима Евсеева. Под его руководством воронежцы одержали две победы подряд над «Ростовом» (2:0) и «Пари НН» (1:0).

В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» после 27 туров занимает 12-е место в турнирной таблице с 27 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/fakel-uspeshno-proshyol-proverku-kontrolno-schyotnoi-palatoi-voronezhskoi-oblasti-251529/
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ФК Факел (Воронеж)
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