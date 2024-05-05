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Сегодня, 13:50

«Факел» выпустил промо-ролик к матчу с «Зенитом» в стиле Гай Ричи

Алина Савинова
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Пресс-служба «Факела» опубликовала промо-ролик к матчу 27-го тура РПЛ с «Зенитом».

Видео от воронежской команды с названием «Что значит быть огнеопасным» выполнено в стилистике фильмов Гая Ричи. Ролик содержит фирменные титры, пафосный монолог и сопровождается атмосферным треком от Black Strobe. Роль рок-н-рольщика «огнеопасного» исполнил полузащитник Вячеслав Якимов.

Матч между «Факелом» и «Зенитом» пройдет в Воронеже в понедельник, 6 мая. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

После 26 туров РПЛ сине-бело-голубые идут на первой строчке в турнирной таблице с 50 очками. У «Факела» 27 баллов и 13-я строчка.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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