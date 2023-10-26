«Факел» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» в стиле криминального фильма

«Факел» выпустил видео к матчу 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Ролик называется «Ограбление по-воронежски». В нем игроки команды обсуждают ограбление «транспорта из Москвы, который везет три очка».

Пресс-служба «Факела» пошутила над постоянной ротацией в «Спартаке», ошибками Даниила Денисова и реакцией главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на пенальти, назначенный в матче между командами в прошлом сезоне.

«Факел» на своем поле примет «Спартак» в субботу, 28 октября. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.