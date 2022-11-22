«Факел» заключил контракт с нападающим Марковым

22 ноября, 16:59
«Факел» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Евгения Маркова.
Срок соглашения с 28-летним форвардом рассчитан до конца текущего сезона.
Марков выступал за молодежную команду «Зенита», «Енисей», «Тосно», «Динамо», «Рубин», «Краснодар». Последним клубом игрока был тульский «Арсенал», за который он выступал в сезоне-2021/22 и забил 4 мяча в 28 матчах РПЛ.
«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.
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Основные источники исследования