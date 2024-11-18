«Факел» запустил новый сервис для владельцев абонементов

«Факел» первым в РПЛ запустил новый сервис — «Выйди на замену», сообщает Telegram-канал воронежского клуба.

Обладатели абонементов, которые по той или иной причине не смогут посетить матч команды в чемпионате России, сумеют обменять входящий в состав абонемента билет на бонусные баллы. А их место поступит в свободную продажу в виде билета на конкретную игру.