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«Факел» сыграл вничью с «Зенитом» на своем поле

Иван Торопцев
Корреспондент
8 октября. Воронеж. «Факел» — «Зенит».
Фото ФК «Зенит»

«Факел» сыграл вничью с «Зенитом» на своем поле в матче 12-го тура РПЛ — 1:1.

Форвард хозяев Георгий Гонгадзе открыл счет на 12-й минуте, а нападающий гостей Малком сравнял его на 28-й минуте встречи.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. Сине-бело-голубые одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.

«Факел» идет на 13-й строчке в премьер-лиге с 10 очками в 12 играх.

В следующем, 13-м туре «Факел» сыграет на выезде с «Химками» (15 октября, 14.00 мск), а «Зенит» встретится в гостях с «Нижним Новгородом» (16 октября, 16.30 мск).

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
6
95
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