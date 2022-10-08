«Факел» сыграл вничью с «Зенитом» на своем поле

«Факел» сыграл вничью с «Зенитом» на своем поле в матче 12-го тура РПЛ — 1:1.

Форвард хозяев Георгий Гонгадзе открыл счет на 12-й минуте, а нападающий гостей Малком сравнял его на 28-й минуте встречи.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. Сине-бело-голубые одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.

«Факел» идет на 13-й строчке в премьер-лиге с 10 очками в 12 играх.

В следующем, 13-м туре «Факел» сыграет на выезде с «Химками» (15 октября, 14.00 мск), а «Зенит» встретится в гостях с «Нижним Новгородом» (16 октября, 16.30 мск).