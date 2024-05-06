«Факел» — «Зенит»: итоговое решение верное — пенальти. Сухой не увидел игру рукой Алипа

На 90+8-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» судья Алексей Сухой не увидел, что защитник гостей Нуралы Алип сыграл в мяч правой рукой, и ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу воронежцев.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

После вмешательства видеоассистентов Алексея Амелина и Евгения Буланова и просмотра видеоповторов на мониторе рефери на 90+10-й минуте правильно изменил свое решение и наказал Алипа пенальти.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

Напомню, что для оценки подобных ситуаций нужно учитывать расположение мяча относительно не рукава майки, а подмышечной впадины. Как говорится в Правилах игры, «для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины».