«Факел» — «Зенит»: почему не наказан воронежский игрок? Квеквескири «висит» на карточках

На 3-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» арбитр Павел Кукуян ошибочно не вынес предупреждение воронежскому полузащитнику Ираклию Квеквескири.

Тот сыграл безрассудно в единоборстве с Вячеславом Караваевым: прыгнул двумя ногами в направлении соперника и ударил его шипами в голеностоп.

Ираклий Квеквескири сбивает Вячеслава Караваева в подкате.

Второй ассистент судьи Игорь Князев либо не подсказал Кукуяну, либо тот не отреагировал должным образом на подсказку.

Ираклий Квеквескири сбивает Вячеслава Караваева в подкате.

Для Квеквескири желтая карточка стала бы четвертой в турнире. Он получил бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил игру 13-го тура против «Химок».