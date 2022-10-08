Судейство
Сегодня, 14:22
На 3-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» арбитр Павел Кукуян ошибочно не вынес предупреждение воронежскому полузащитнику Ираклию Квеквескири.
Тот сыграл безрассудно в единоборстве с Вячеславом Караваевым: прыгнул двумя ногами в направлении соперника и ударил его шипами в голеностоп.
Второй ассистент судьи Игорь Князев либо не подсказал Кукуяну, либо тот не отреагировал должным образом на подсказку.
Для Квеквескири желтая карточка стала бы четвертой в турнире. Он получил бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил игру 13-го тура против «Химок».