«Факел» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 6 мая в 18.00

«Факел» встретится с «Зенитом» в матче 27-го тура чемпионата России в понедельник, 6 мая. Игра состоится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте.

Видетрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Факел» набрал 27 очков и занимает 13-е место в таблице чемпионата. «Зенит» с 50-ю баллами идет на 1-й строчке премьер-лиги.

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