«Факел» — «Зенит»: Артур и Мостовой сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на матч 27-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Доровских, Брызгалов, Суслов, Магаль, Багамаев, Моцпан, Селе, Багателия, Марков, Максимов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Зенит».