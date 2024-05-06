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Сегодня, 17:01

«Факел» — «Зенит»: Артур и Мостовой сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на матч 27-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Доровских, Брызгалов, Суслов, Магаль, Багамаев, Моцпан, Селе, Багателия, Марков, Максимов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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