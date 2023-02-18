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Сегодня, 22:27

Фалькао мог перейти в ЦСКА зимой

Иван Шитик
Корреспондент
Радамель Фалькао.
Фото AFP
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Нападающий Радамель Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Футболист созванивался с полузащитником российской команды Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву.

Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России.

Контракт Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Фалькао провел 17 матчей, в которых забил 2 гола.

Источник: https://t.me/karpinside/27461
Радамель Фалькао
ФК Райо Вальекано
ФК ЦСКА (Москва)
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