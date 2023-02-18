Фалькао мог перейти в ЦСКА зимой

Нападающий Радамель Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Футболист созванивался с полузащитником российской команды Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву.

Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России.

Контракт Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Фалькао провел 17 матчей, в которых забил 2 гола.