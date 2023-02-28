Fan ID в России оформили более 450 тысяч человек

Более 450 тысяч человек в России оформили Fan ID для посещения матчей РПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сервис по оформлению Fan ID был запущен в пяти новых регионах России — Воронежской области, Москве, Московской области, Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Ранее сервис был запущен в Краснодарском крае, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях.

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. Это касается зрителей, гостей, персонала, представителей СМИ. Также карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС.