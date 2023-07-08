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Фанаты ЦСКА опубликовали заявление по Fan ID: «Наше решение было излишне импульсивным»

Виктория Кравченко
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Активные болельщики московского ЦСКА опубликовали заявление, в котором отказались от ранее принятого решения о бойкоте всех матчей армейцев из-за введения Fan ID.

«Прошлым летом мы приняли решение о полном бойкоте любого турнира с момента появления в нем системы Fan ID и до полного отказа от нее в рамках конкретного соревнования.

Спустя год, оценив все плюсы и минусы того решения, значительная часть движения сошлась во мнении, что оно было излишне импульсивным. Мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в принятое год назад положение о бойкоте", — говорится в заявлении.

В письме указано, что бойкот распространяется только на отдельно взятые матчи, на которых работает Fan ID. Отмечается, что часть коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от раннего формата бойкота.

О том, что активные фанаты будут бойкотировать матчи из-за введения паспорта болельщика было объявлено в июне 2022 года.

ФК ЦСКА (Москва)
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