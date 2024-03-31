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31 марта, 20:00

Болельщики «Краснодара» на матче в Москве вывесили баннер-посвящение тренеру Ивичу

Алина Савинова
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Болельщики «Краснодара» вывесили баннер в честь бывшего тренера «быков» Владимира Ивича на матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» в Москве.

Так фанаты краснодарской команды выразили благодарность сербскому специалисту за работу в клубе. «Спасибо, мистер Ивич!» — написано на баннере, появившемся на трибунах «РЖД Арены».

13 марта Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара». Он возглавлял команду с января 2023 года. Под руководством Ивича «быки» дошли до финала FONBET Кубка России в прошлом сезоне и лидировали после первого круга и зимней паузы этого чемпионата.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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