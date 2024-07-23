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Сегодня, 15:40

Фанаты раскритиковали Савина и Смольянинова* за граффити лого «Спартака» с пацификой на Берлинской стене

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Блогер Евгений Савин*, которого в марте Тверской суд Москвы заочно арестовал по делу о дискредитации российской армии, выложил на своем YouTube-канале очередной выпуск «КраСавы», гостем которого стал актер Артур Смольянинов*. Вместе с артистом бывший футболист посетил финал Евро-2024.

В концовке видео Савин и Смольянинов оставили граффити на Берлинской стене: логотип «Спартака» с пацификой (символ мира. — Прим. «СЭ»).

Болельщики красно-белых данный жест не оценили, раскритиковав экс-футболиста в социальных сетях и потребовав больше не использовать символику москвичей.

«Не смейте трогать «Спартак» своими ручонками», — написал volinrok_rumit в социальной сети.

«Ты вместе со своей подружкой руки уберите от символики «Спартака», — прокомментировал nechosov_s_d.

Напомним, перед финальным матчем Евро-2024 между Испанией и Англией российский болельщик встретил Смольянинова у стадиона и обматерил его.

*Признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.

Евгений Савин
Футбол
Евро-2024
ФК Спартак (Москва)
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