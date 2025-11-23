Появилось полное видео конфликта фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА после дерби

Sergey Sparker Избиение толпой человека - конфликт? Это очевидная уголовщина. 23.11.2025

Врн36 Тот парень в чёрной куртке долго терпел. Быдло из конюшни сам напрашивается. Во первых хоть и пьяный, но зачем он туда поперся во вторых из за этого не адеквата могут пострадать и спартак и его адекватные болельщики. Хотя их вины здесь абсолютно нет 23.11.2025

lvb Прочитал. Удивился. Никитин/Поттер в очечках должен был с этим видео мчаться в ближайшее отделение полиции и передать видео следствию. А он позорно выложил его у себя в Телеге)). Хайп клоуна на лице. Резюме. Блогеришка/хайпожор, гнать его с СЭ, теми самыми, ссаными. На кой он тут нужен, балабол?) 23.11.2025

Автогол так на секторе где сидел ЦСКА кричали про то как они любят свиней, но идти на фанатку соперника и кричать, это нужно быть дебилом 23.11.2025

Автогол А без фанмайди таких идиотов-провокаторов было бы сотни. Сидеть на фанатской трибуне соперника, показывать оскорбительный жесты и заряжать матерные кричалки, нужно быть совсем отмороженным идиотом 23.11.2025

korkodil В этой ситуации нет никакой вины Спартака как клуба, и даже как "народной" команды. 23.11.2025

Степочкин Т.е. скандировать в общественном месте "Мы сегодня вы...ли коней"(с) можно, а в адрес Спартака это уже "провоцировал"(с) ? ))) Ну был там у вас половой акт где-то под хвост с какими-то конями, в чем сами сознаетесь, орать-то зачем и рассказывать окружающим на камеру как вы оргазмировали? )):grin: Не поддерживаю в данном конфликте ни своего, ни тем более чудаков на М признающихся на камеру в зоофилии. Вообще не стоило это выносить как новость, ни вчера, ни сегодня. Дебилами должны замниматься правоохранительные органы и разбираться в конфликте, а не Карпову или Никитину разводить сопли в соцсетях. 23.11.2025

Юрий Спартак из "народной" команды превратился вот в ЭТО. Гипертрофированные амбиции и звериная ненависть к "инакомыслящим". Вангую, 10-е место и позор... 23.11.2025

Дядя Саня противно 23.11.2025

Дядя Саня Крестьяне убогие 23.11.2025

korkodil Ну как бы очевидно, что провокация, но зачем приплетать сюда пиво? Типа не удалось попустить Спартак, но давайте хотя бы под это дело продавим пиво на стадионы? Мафия устраивает провокации, чтобы не пустить пиво на стадионы. :clown: (Это посыл Никитина, если перейти по ссылке в тг, чел реально продавливает пиво под эту ситуацию). 23.11.2025

merniloskut Ну и где это полное видео с провокатором? 23.11.2025

Anatoly Silonov Сам виноват. 23.11.2025