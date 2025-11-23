Появилось полное видео конфликта фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА после дерби

Скандалы
Сегодня, 16:00
Колумнист «СЭ» Максим Никитин опубликовал в своем Telegram-канале полное видео конфликта фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА. Инцидент случился в субботу, 22 ноября, после матча 16-го тура чемпионата России на «Лукойл Арене».
Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с избиением болельщика красно-синих фанатами красно-белых, которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона. В ЦСКА потребовали оперативно найти и наказать хулиганов.
Ранее в воскресенье в «Спартаке» подчеркнули, что в случившемся разбираются правоохранительные органы, а РПЛ заявила, что совместно со «Спартаком» выясняет обстоятельства произошедшей драки.
Sergey Sparker
Избиение толпой человека - конфликт? Это очевидная уголовщина.
23.11.2025
Врн36
Тот парень в чёрной куртке долго терпел. Быдло из конюшни сам напрашивается. Во первых хоть и пьяный, но зачем он туда поперся во вторых из за этого не адеквата могут пострадать и спартак и его адекватные болельщики. Хотя их вины здесь абсолютно нет
23.11.2025
lvb
Прочитал. Удивился. Никитин/Поттер в очечках должен был с этим видео мчаться в ближайшее отделение полиции и передать видео следствию. А он позорно выложил его у себя в Телеге)). Хайп клоуна на лице. Резюме. Блогеришка/хайпожор, гнать его с СЭ, теми самыми, ссаными. На кой он тут нужен, балабол?)
23.11.2025
Автогол
так на секторе где сидел ЦСКА кричали про то как они любят свиней, но идти на фанатку соперника и кричать, это нужно быть дебилом
23.11.2025
Автогол
А без фанмайди таких идиотов-провокаторов было бы сотни. Сидеть на фанатской трибуне соперника, показывать оскорбительный жесты и заряжать матерные кричалки, нужно быть совсем отмороженным идиотом
23.11.2025
korkodil
В этой ситуации нет никакой вины Спартака как клуба, и даже как "народной" команды.
23.11.2025
Степочкин
Т.е. скандировать в общественном месте "Мы сегодня вы...ли коней"(с) можно, а в адрес Спартака это уже "провоцировал"(с) ? ))) Ну был там у вас половой акт где-то под хвост с какими-то конями, в чем сами сознаетесь, орать-то зачем и рассказывать окружающим на камеру как вы оргазмировали? )):grin: Не поддерживаю в данном конфликте ни своего, ни тем более чудаков на М признающихся на камеру в зоофилии. Вообще не стоило это выносить как новость, ни вчера, ни сегодня. Дебилами должны замниматься правоохранительные органы и разбираться в конфликте, а не Карпову или Никитину разводить сопли в соцсетях.
23.11.2025
Юрий
Спартак из "народной" команды превратился вот в ЭТО. Гипертрофированные амбиции и звериная ненависть к "инакомыслящим". Вангую, 10-е место и позор...
23.11.2025
Дядя Саня
противно
23.11.2025
Дядя Саня
Крестьяне убогие
23.11.2025
korkodil
Ну как бы очевидно, что провокация, но зачем приплетать сюда пиво? Типа не удалось попустить Спартак, но давайте хотя бы под это дело продавим пиво на стадионы? Мафия устраивает провокации, чтобы не пустить пиво на стадионы. :clown: (Это посыл Никитина, если перейти по ссылке в тг, чел реально продавливает пиво под эту ситуацию).
23.11.2025
merniloskut
Ну и где это полное видео с провокатором?
23.11.2025
Anatoly Silonov
Сам виноват.
23.11.2025
Питерский пёс
Допоказывался факи и докричался, чего этот олух на трибуне фанатов Спартака со спрятаным шарфом делал? Бить конечно не надо было толпой, но х он там делал?
23.11.2025