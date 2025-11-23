Видео
Скандалы

Сегодня, 16:00

Появилось полное видео конфликта фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА после дерби

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Колумнист «СЭ» Максим Никитин опубликовал в своем Telegram-канале полное видео конфликта фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА. Инцидент случился в субботу, 22 ноября, после матча 16-го тура чемпионата России на «Лукойл Арене».

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Он первый начал размахивать руками». Болельщик «Спартака» заявил, что драку спровоцировал фанат ЦСКА

Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с избиением болельщика красно-синих фанатами красно-белых, которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона. В ЦСКА потребовали оперативно найти и наказать хулиганов.

Ранее в воскресенье в «Спартаке» подчеркнули, что в случившемся разбираются правоохранительные органы, а РПЛ заявила, что совместно со «Спартаком» выясняет обстоятельства произошедшей драки.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА
Источник: https://t.me/spartakoz/12150
14

  • Sergey Sparker

    Избиение толпой человека - конфликт? Это очевидная уголовщина.

    23.11.2025

  • Врн36

    Тот парень в чёрной куртке долго терпел. Быдло из конюшни сам напрашивается. Во первых хоть и пьяный, но зачем он туда поперся во вторых из за этого не адеквата могут пострадать и спартак и его адекватные болельщики. Хотя их вины здесь абсолютно нет

    23.11.2025

  • lvb

    Прочитал. Удивился. Никитин/Поттер в очечках должен был с этим видео мчаться в ближайшее отделение полиции и передать видео следствию. А он позорно выложил его у себя в Телеге)). Хайп клоуна на лице. Резюме. Блогеришка/хайпожор, гнать его с СЭ, теми самыми, ссаными. На кой он тут нужен, балабол?)

    23.11.2025

  • Автогол

    так на секторе где сидел ЦСКА кричали про то как они любят свиней, но идти на фанатку соперника и кричать, это нужно быть дебилом

    23.11.2025

  • Автогол

    А без фанмайди таких идиотов-провокаторов было бы сотни. Сидеть на фанатской трибуне соперника, показывать оскорбительный жесты и заряжать матерные кричалки, нужно быть совсем отмороженным идиотом

    23.11.2025

  • korkodil

    В этой ситуации нет никакой вины Спартака как клуба, и даже как "народной" команды.

    23.11.2025

  • Степочкин

    Т.е. скандировать в общественном месте "Мы сегодня вы...ли коней"(с) можно, а в адрес Спартака это уже "провоцировал"(с) ? ))) Ну был там у вас половой акт где-то под хвост с какими-то конями, в чем сами сознаетесь, орать-то зачем и рассказывать окружающим на камеру как вы оргазмировали? )):grin: Не поддерживаю в данном конфликте ни своего, ни тем более чудаков на М признающихся на камеру в зоофилии. Вообще не стоило это выносить как новость, ни вчера, ни сегодня. Дебилами должны замниматься правоохранительные органы и разбираться в конфликте, а не Карпову или Никитину разводить сопли в соцсетях.

    23.11.2025

  • Юрий

    Спартак из "народной" команды превратился вот в ЭТО. Гипертрофированные амбиции и звериная ненависть к "инакомыслящим". Вангую, 10-е место и позор...

    23.11.2025

  • Дядя Саня

    противно

    23.11.2025

  • Дядя Саня

    Крестьяне убогие

    23.11.2025

  • korkodil

    Ну как бы очевидно, что провокация, но зачем приплетать сюда пиво? Типа не удалось попустить Спартак, но давайте хотя бы под это дело продавим пиво на стадионы? Мафия устраивает провокации, чтобы не пустить пиво на стадионы. :clown: (Это посыл Никитина, если перейти по ссылке в тг, чел реально продавливает пиво под эту ситуацию).

    23.11.2025

  • merniloskut

    Ну и где это полное видео с провокатором?

    23.11.2025

  • Anatoly Silonov

    Сам виноват.

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    Допоказывался факи и докричался, чего этот олух на трибуне фанатов Спартака со спрятаным шарфом делал? Бить конечно не надо было толпой, но х он там делал?

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
