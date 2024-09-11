Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:41

Фанаты «Спартака» оскорбили перешедшего в «Зенит» Соболева

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

На матче-звезд, посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона «Спартака», болельщики московской команды вывесили растяжку с обращением к бывшему нападающему красно-белых Александру Соболеву, который в летнее трансферное окно перешел в «Зенит».

«2 года от «спартаковца до мозга костей» до «******* и петуха», — обратились болельщики к Соболеву.

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Лучший игрок Семака не успевает восстановиться. Что происходит в ЦСКА и «Зените» накануне их матча
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
Аленичев о Соболеве в «Зените»: «Хотелось, чтобы эта история закончилась»
Дебют Соболева в «Зените»: много работы в подыгрыше, но без голов. А у Лусиано — снова дубль
Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева на матче второй команды
Экс-хавбек «Зенита» Горшков считает, что Соболев забьет в этом сезоне 10 голов
Соболев принесет Семаку головную боль. В «Зените» теперь перебор центрфорвардов
Круговой — о трансфере Соболева: «Честно сказать, я немного в шоке»
Сегодня
Вчера
Неделя