Фанаты «Спартака» оскорбили перешедшего в «Зенит» Соболева

На матче-звезд, посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона «Спартака», болельщики московской команды вывесили растяжку с обращением к бывшему нападающему красно-белых Александру Соболеву, который в летнее трансферное окно перешел в «Зенит».

«2 года от «спартаковца до мозга костей» до «******* и петуха», — обратились болельщики к Соболеву.

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.