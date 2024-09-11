Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Соболева

На матче звезд болельщики «Спартака» скандировали «Соболев — ******!» в адрес бывшего нападающего красно-белых Александра Соболева, перешедшего в «Зенит».

В среду, 11 сентября, проводится матч звезд «Спартака», приуроченный к десятилетию со дня открытия домашнего стадиона московской команды.

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.