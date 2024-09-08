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Сегодня, 17:55

Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева на матче второй команды

Алина Савинова
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Фанаты «Зенита» скандировали нецензурные кричалки в адрес новичка сине-бело-голубых Александра Соболева во время матча второй команды питерцев со «Знаменем Труда».

Встреча «Зенита-2» и подмосковного клуба в 22-м туре группы 2 дивизиона Б второй лиги проходила в воскресенье, 8 сентября, и завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0. По ходу матча с трибун доносились ругательста про Соболева, который в конце августа перешел в «Зенит» из «Спартака». 27-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три сезона с возможностью продления еще на один год.

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года. Всего за красно-белых нападающий провел 140 матчей, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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