Воспитанник «Спартака» Сунгатулин: «Было бы классно вернуться в родной клуб, но это не цель»

Игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, есть ли у него цель вернуться в «Спартак».

«Что почувствовал, когда покинул «Спартак»? Честно, ничего особенного. Понимаю, что он очень долго владел клубом, много событий с ним связано: построилась академия, стадион. У меня к нему есть только слова благодарности. С кем общаюсь из «Спартака»? С Литвиновым, Шитовым. С остальными, по сути, не знаком. В основной команде я так и не освоился, поэтому поддерживаю связь только с молодыми ребятами. Есть ли цель вернуться в «Спартак»? Было бы классно, но не могу сказать, что это именно цель. Она у меня другая — каждый день развивать свою карьеру и становиться лучше. А в каком клубе окажусь — тут уже как пойдет. Сейчас хочу стабильно играть в основном составе «Урала». Нет ли обиды на «Спартак», что недостаточно шансов давали? Точно нет. Есть только благодарность за 9 лет, что я там воспитывался. Понимаю, что далеко не каждый молодой игрок может заиграть в основном «Спартаке». Думаю, туда надо приходить уже готовым футболистом», — приводит слова Сунгатулин «РБ Спорт».

Фаниль Сунгатулин является воспитанником академии московского «Спартака». В «Урале» он оказался летом 2022 года, когда екатеринбургский клуб арендовал его у красно-белых. 13 февраля «шмели» объявили о выкупе контракта полузащитника. Сумма трансфера составила 200 тысяч евро (по данным портала Transfermarkt).