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Сегодня, 03:21

Фаринья — о возможном переходе в «Зенит»: «Если будет такая возможность, то почему нет?»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья прокомментировал итоги матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— «Зенит» — практически лучшая команда в лиге, но в конце концов у них 11 футболистов, а они все обычные люди, — приводит слова Фариньи Sport24. — Ты должен быть личностью, чтобы играть. Вот и все.

— Хотел бы когда-нибудь оказаться в «Зените»?

— Если будет такая возможность, то почему нет? Дай бог, так случится. Все понимают, что «Зенит» — сильная команда и большой клуб. Все мечтают там оказаться. Но пока я выкладываюсь максимально и делаю все возможное, чтобы помогать «Химкам».

22-летний защитник перешел в «Химки» из панамского «Индепендьенте» летом 2024 года. На его счету 2 гола в 5 матчах за подмосковную команду.

Источник: Sport24
ФК Зенит
ФК Химки
Фаринья
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