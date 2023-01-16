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Сегодня, 17:03

Фассон и Жемалетдинов тренируются по индивидуальной программе на сборах «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты «Локомотива» Лукас Фассон и Рифат Жемалетдинов на учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби тренируются по индивидуальной программе под наблюдением медицинского штаба, сообщает Metaratings.ru.

У Рифата Жемалетдинова перед началом сезона было повреждение ахиллова сухожилия, а у Лукаса Фассона выявлена травма крестообразной связки колена.

«Локомотив» после 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 14-е место с 13 очками.

Первый сбор «Локомотива» завершится 22 января. Второй и третий зимние сборы московская команда также проведет в Эмиратах.

Источник: https://metaratings.ru/news/fasson-i-zhemaletdinov-treniruyutsya-po-individualnoi-programme-na-sborakh-lokomotiva-220214/
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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