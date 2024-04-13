Фассон назвал главную цель «Локомотива» на остаток сезона в РПЛ

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о целях команды на оставшиеся матчи в чемпионате России.

В 24-м туре РПЛ железнодорожники упустили победу над ЦСКА (3:3).

«Цель команды на остаток сезона — финишировать как можно выше в таблице. Будем биться до конца, чтобы добиться поставленных задач», — цитирует Фассона Legalbet.

«Локомотив» с 37 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет против «Рубина». Матч пройдет 20 апреля.