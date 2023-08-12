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Сегодня, 20:51

Фассон — о матче с «Крыльями Советов»: «Локомотив» сравнял счет только благодаря своей работе»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ (1:1).

«Не могу сказать, отскочил сегодня «Локомотив» или нет. Ничью тоже надо заслужить. Мы сегодня сравняли счет только благодаря своей работе. Нестабильная оборона «Локо»? Здесь я ничего не могу сказать. Все, что я делаю, это работаю и бьюсь за место в составе. Как и любой футболист, хочу играть больше», — цитирует бразильца Sport24.

На данный момент «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 5 очков, расположился на 6-й строчке. В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина», а железнодорожники — против «Краснодара».

 

Источник: https://sport24.ru/football/news-567622-fasson-lokomotiv-sravnyali-schet-tolko-blagodarya-svoyey-rabote
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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