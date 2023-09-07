Фассон рассказал, шутит ли над ним Дзюба

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал об отношениях с нападающим железнодорожников Артемом Дзюбой. Он заявил, что форвард часто шутит над одноклубниками.

«Он со всеми шутит. Подкол в мой адрес? А я не понимаю, о чем он говорит, ха-ха», — цитирует Дзюбу Sport24.

22-летний бразилец выступает за «Локомотив» с лета прошлого года. В этом сезоне 35-летний Дзюба участвовал в 5 играх чемпионата России, на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.