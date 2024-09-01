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Сегодня, 11:13

Текке: «Соболеву будет больно, если он ничего не покажет в «Зените»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Даже не знаю, кто такой Александр Соболев, но когда я играл в «Зените», к нам тоже переходили игроки из «Спартака». У нас была семерка Быстров, которого ненавидели наши фанаты, но после его перехода и отличных матчей отношение к нему изменилось в лучшую сторону.

Поэтому все зависит от выступлений. Если Соболев ничего не покажет в «Зените», то ему как игроку будет больно от этого. Думаю, сейчас фанаты из Питера не будут его ненавидеть, потому что трансферы из «Спартака» в «Зенит» — частая вещь. Сегодня в футболе все возможно», — цитирует Текке Sport24.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: Sport24
Александр Соболев
Фатих Текке
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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