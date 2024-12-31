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Сегодня, 17:15

Текке: «Очень надеюсь, что в 2025 году «Зенит» возьмет седьмое чемпионство»

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Экс-футболист «Зенита» Фатих Текке рассказал, что верит в седьмое чемпионство петербуржцев.

«Очень надеюсь, что в 2025 году «Зенит» возьмет седьмое чемпионство подряд. К сожалению, у меня не получается часто следить за матчами российской лиги, но я верю в «Зенит». Мое сердце с этим клубом, и очередной их трофей очень бы меня обрадовал», — заявил Текке «РБ Спорт».

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков и уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Источник: «РБ Спорт»
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Фатих Текке
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