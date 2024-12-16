Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:12

Файзулин считает, что лучший футболист РПЛ в 2024 году — Барко

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-футболист «Зенита» Виктор Файзулин назвал Эсекьеля Барко лучшим футболистом РПЛ в 2024 году.

«Лучший футболист РПЛ в 2024 году — Барко. Этот игрок многим нравится. Если говорить про лучшего российского футболиста, то, конечно, это Головин», — сказал Файзулин «РБ Спорт».

25-летний Барко присоединился к команде «Спартак», перейдя из «Ривер Плейта» минувшим летом. Он принял участие в 22 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах. Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
1
Виктор Файзулин
РПЛ
Эсекьель Барко
Читайте также
Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Сегодня
Вчера
Неделя