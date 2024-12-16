Файзулин считает, что лучший футболист РПЛ в 2024 году — Барко

Экс-футболист «Зенита» Виктор Файзулин назвал Эсекьеля Барко лучшим футболистом РПЛ в 2024 году.

«Лучший футболист РПЛ в 2024 году — Барко. Этот игрок многим нравится. Если говорить про лучшего российского футболиста, то, конечно, это Головин», — сказал Файзулин «РБ Спорт».

25-летний Барко присоединился к команде «Спартак», перейдя из «Ривер Плейта» минувшим летом. Он принял участие в 22 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах. Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.