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РПЛ

Сегодня, 14:10

Файзуллаев, Давила и Мендес вызваны в сборные Узбекистана и Чили

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА сообщил о вызове своих игроков в национальные сборные.

Вингер Аббос Файзуллаев получил вызов в сборную Узбекистана, а полузащитники Виктор Давила и Виктор Мендес вызваны в сборную Чили.

Сборная Узбекистана сыграет против Туркменистана (16 ноября) и Ирана (21 ноября) в отборочном турнире ЧМ-2026. Чили встретится со сборными Парагвая (17 ноября) и Эквадора (22 ноября).

После первого круга ЦСКА с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре армейцы на выезде сыграли вничью с «Факелом» (1:1).

Источник: ПФК ЦСКА
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