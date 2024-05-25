Игрок ЦСКА Файзуллаев: «Реально ли бороться за чемпионство в следующем сезоне? Да»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подвел итоги матча 30-го тура РПЛ против «Урала».

Армейцы дома одержали победу над екатеринбургской командой со счетом 2:0.

«Мы хотели порадовать болельщиков. Спасибо им за поддержку. Мы провели хороший матч, заслуженно одержали победу. Реально ли бороться за чемпионство в следующем сезоне? Да», — заявил Файзуллаев.

Также он поделился мнением о том, что в шестой раз подряд чемпионом страны стал «Зенит».

«Думаю, у «Зенита» есть чемпионский дух. Что нужно сделать, чтобы у ЦСКА появился чемпионский дух? Надо еще лучше готовится к играм. Держать концентрацию до конца, чтобы не терять очки. Вопрос в психологии? Думаю, да», — добавил игрок.

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.