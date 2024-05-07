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Сегодня, 00:05

Файзуллаев: «Восьмое место в таблице РПЛ? ЦСКА должен быть выше»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил текущее положение команды в РПЛ.

После 27 туров красно-синие занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Отставание от идущего на третьей строчке «Динамо» составляет 11 очков.

«Восьмое место — это не то место, которое должен занимать ЦСКА. Мы должны быть выше. Какое место должны занимать? В тройке», — сказал Файзуллаев.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев отыграл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

11 мая команда Владимира Федотова проведет выездную встречу с «Зенитом».

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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