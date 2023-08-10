Файзуллаев: «Готов бороться за место в составе ЦСКА»

Новичок «ЦСКА» Аббосбек Файзуллаев в интервью «РБ Спорт» рассказал подробности перехода в московский клуб.

— Какие у вас эмоции от перехода в ЦСКА?

— Очень рад, что присоединился. Хочу помогать команде.

— О чем думали, когда решились на этот шаг?

— Я со многими советовался. Говорил с Шомуродовым, родными.

— Вам помогал Шомуродов, да? Что он говорил о России?

— Хорошие вещи говорил. Советы дал.

— Готовы ли вы к конкуренции в ЦСКА?

— Да, готов. Готов бороться за место в составе.

19-летний Файзуллаев этим летом перешел в ЦСКА из «Пахтакора», подписав контракт до 2026 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола в 6 матчах.