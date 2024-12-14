Файзуллаев признан футболистом года в Узбекистане

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал лучшим футболистом Узбекистана в 2024 году, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

21-летний вингер получает эту награду второй год подряд.

В октябре Файзуллаев также был признан лучшим молодым игроком года в Азии по итогам AFC Annual Awards.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, забив три гола и сделав шесть результативных передач.

За основную сборную Узбекистана Файзуллаев выступает с июня 2023-го. Всего на его счету 7 голов в 23 играх в составе национальной команды.