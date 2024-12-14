Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:24

Файзуллаев признан футболистом года в Узбекистане

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал лучшим футболистом Узбекистана в 2024 году, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

21-летний вингер получает эту награду второй год подряд.

В октябре Файзуллаев также был признан лучшим молодым игроком года в Азии по итогам AFC Annual Awards.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, забив три гола и сделав шесть результативных передач.

За основную сборную Узбекистана Файзуллаев выступает с июня 2023-го. Всего на его счету 7 голов в 23 играх в составе национальной команды.

1
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Читайте также
«Забери я €4 млн подъемными, сейчас бы не играл в футбол»
«Спартак» учится на ошибках ЦСКА. Главные трансферные слухи РПЛ
В минфине ФРГ назвали сумму замороженных российских активов
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
На трассе М-4 в Домодедово столкнулись около 20 автомобилей
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Жуков: «Спартак» будет бороться за чемпионство!»
Агент Помазуна сообщил, что ЦСКА может продать вратаря зимой
Жуков: «Барко и Угальде прекрасно играют — это заслуга Станковича»
Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Мы еще наберем форму и дадим жару»
Представитель Дзюбы не доверяет исследованию ассистов «СЭ» и Спортса''. Но другие системы подсчета несовершенны
Газзаев — о «Спартаке»: «Если сохранят свою форму и тонус, то шансы на титул будут очень серьезные»
Сегодня
Вчера
Неделя