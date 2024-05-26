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Сегодня, 20:05

Файзуллаев признан открытием сезона на премии Герои РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева признали открытием сезона на премии Winline Герои РПЛ.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня. Это очень приятно. Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, тренеров, руководство. За то, что всегда поддерживают. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, моих родителей, близких, друзей», — сказал Файзуллаев на вручении премии.

В минувшем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 11 результативных передач. Он перешел в московский клуб из «Пахтакора» в августе прошлого года.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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