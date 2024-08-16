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Сегодня, 14:46

Файзуллаев рассказал, что в России его реже узнают на улицах, чем в Узбекистане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, часто ли его узнают на улице.

«В России наши люди хорошо поддерживают легионеров, хорошо относятся, даже в комментариях видна их поддержка, я чувствую поддержку из Узбекистана. Мне пишут наши болельщики постоянно, положительную реакцию вижу. В Узбекистане меня часто узнают на улицах. В Москве меньше. Всегда хорошо встречают, с улыбкой фотографируются», — цитирует Файзуллаева ТАСС.

Вингер выступает за ЦСКА с августа прошлого года. В текущем сезоне 20-летний футболист провел за армейцев три матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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